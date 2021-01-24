Москва, 25 января, 2021, 01:02 — ИА Регнум. На погашение долгов самарского завода АО «Авиакор» распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина выделена субсидия порядка 600 млн рублей. Корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова выяснила, кому принадлежит фирма, ради «недопущения банкротства» которой выделена столь значительная сумма из федерального бюджета.

Aviacor.ru В цехе завода Авиакор

Предприятие ведёт cвою историю с 1930 года, за 90 лет существования выпустив более 22,5 тыс. самолётов разных модификаций. Сейчас оно выполняет капремонт Ту-154, техническое обслуживание Ту-154, Ан-140, Ан-74 и поставляет компоненты. АО было учреждено в 1996 году с уставным капиталом свыше 1 млрд рублей. Активом управляет созданное для производства вертолетов и самолетов ООО «Авиакор — Самарский авиационный завод», директор — Алексей Гусев.

АО «Авиакор — авиационные заводы» подавляющее большинство товарной продукции поставляет в рамках гособоронзаказа, причем в последние годы производство довольно низкое, вплоть до того, что на конец 2019 года чистые активы АО были отрицательными, составляя 460 352 000 рублей. Плюс к тому времени у завода имелся остаток невозвращённого аванса Минобороны РФ «по невыполненному контракту в размере 1 044 905 тыс. рублей, который может быть классифицирован как просроченная задолженность». В целом просроченная кредиторская задолженность АО «Авиакор — авиационный завод» по состоянию на 31.12.2019 года. составляет 902 688 тыс. рублей.

О бенефициарах самарского предприятия читайте в статье Анастасии Степановой «Бюджетные вливания в убыточный частный завод: при чём тут Дерипаска?».