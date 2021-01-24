Санкт-Петербург, 24 января, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Женщина из Санкт-Петербурга, к которой накануне во время незаконных акций протеста применил силу сотрудник правоохранительных органов, приняла извинения полиции. Об этом 24 января сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Уточняется, что вечером 23 января к указанной женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник Сергей Музыка. Он от имени полиции извинился перед ней за данный инцидент и пообещал, что будет проведено расследование и наказаны виновные.

«Нет, у меня к вам даже никаких претензий нет. И не было», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту инцидента с участием женщины и правоохранителя проведет главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.