Москва, 24 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. По состоянию на 24 января в больницах Москвы нет ни одного из пострадавших на несанкционированной акции протеста в столице 23 января. Об этом сегодня сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Напомним, что накануне в Москве и в ряде других городов России прошли несанкционированные акции сторонников блогера Алексея Навального. Протестующие устраивали провокации, парализовали работу городов, атаковали правоохранительные органы. В ряде городов были столкновения между силовиками и провокаторами, были пострадавшие с обеих сторон.

Сообщалось о том, что с несанкционированного митинга в столице были доставлены в больницы 29 человек. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. При этом дальнейшее стационарное лечение не потребовалось ни одному пострадавшему. Сейчас в больницах из этих лиц никого нет.

При этом в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что согласно данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированном митинге находились как минимум 19 человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.