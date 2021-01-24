Ростов-на-Дону, 24 января, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 24 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 52 до 90 лет и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 89 лет. Ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2488 жителей Ростовской области.