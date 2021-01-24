Москва, 24 января, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов считает, что сотрудники правоохранительных органов 23 января, когда в ряде городов России проходили несанкционированные акции протестов сторонников блогера Алексея Навального, очень мягко отвечали на провокации со стороны протестующих.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

«Ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер. Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки», — сказал Кирьянов.

Он отметил, что пострадавшие в результате столкновений есть как среди силовиков, так и среди протестующих. Но всё это не критично, так как масштабы протестов были невелики и пострадавших мало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции протестов сторонников Навального. Протестующие устраивали провокации, атаковали силовиков и всячески нарушали общественный порядок, парализуя жизнь городов.