Екатеринбург, 24 января, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за 23 января обнаружили ещё 392 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает опершаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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В Екатеринбурге выявили 175 носителя. Также они зафиксированы в Алапаевске, Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Карпинске, Кировграде, Нижнем Тагиле, Первоуральске и многих других территориях.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 67 918 случаев заражения. Из них выздоровели 60 419. 480 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. За сутки от COVID-19 подтвердили смерть 15 человек, а с начала пандемии уже 1922.