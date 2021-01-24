Ростов-на-Дону, 24 января, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Ещё 388 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 января. Это на один случай COVID-19 меньше, чем днём ранее.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 48 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (144), Азовском районе (12), Батайске и Новошахтинске (по 11). Около трети новых заболевших COVID-19 — жители региона старше 66 лет, 4,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 61 тыс. 46 человек.