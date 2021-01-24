Москва, 24 января, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 21 127 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 24 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Сообщается, что 21 127 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. При этом 10,9% случаев за сутки не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции в России скончался 491 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 22 445 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве — 3069. При этом в целом эпидемиологическая ситуация в столице существенно улучшилась, так как еще несколько недель назад в Москве в сутки фиксировалось по 7 тысяч случаев заражения.

На втором месте Санкт-Петербург — 2929 случаев.

Далее следуют: Московская область (1134), Нижегородская область (489), Свердловская область (392), Воронежская область (391).