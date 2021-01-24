Калуга, 24 января, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги 1925 и 1946 годов рождения и житель Ульяновского района 1932 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 208 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.