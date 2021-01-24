Екатеринбург, 24 января, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Свердловскую область поступило ещё 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Это самая крупная партия за последнее время, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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»Но мы ожидаем, что дальше объёмы будут только расти», — подчеркнул глава региона.

25 января препарат отправят в муниципалитеты на пункты вакцинации. Куйвашев отметил, что если раньше от COVID-19 прививали только определённые категории населения, то теперь привиться могут все желающие. И добавил, что жители региона хотят и готовы вакцинироваться и тем самым защитить себя и своих близких от COVID-19.

«Ведь именно вакцинация — это путь к окончанию эпидемии», — заявил Куйвашев.