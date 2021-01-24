Москва, 24 января, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Общее число задержанных во время незаконных протестных акций, состоявшихся в российских городах 23 января, назвали правозащитники.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

По информации оппозиционного правозащитного ресурса ОВД-инфо на 11:30 мск, в ходе несанкционированных акций было задержано свыше 3,4 тыс. человек.

При этом уточняется, что большая часть из них задержана в Москве (свыше 1,5 тыс.) м Санкт-Петербурге (свыше 500).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ, которые произошли 23 января в российских городах.