Москва, 24 января, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Проблема выгорания экранов смартфонов объясняется использованием современных технологий на основе органических светодиодов. Об этом сообщил специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко агентству «Прайм».

Смартфон

Эксперт Роскачества напомнил, что ключевой особенностью экранов на органических светодиодах (OLED) является использование матрицы со светодиодами трёх цветов: зелёного, красного и синего. Субпиксели синего цвета являются наименее яркими, поэтому на них подаётся больший ток, чем на зелёные и красные светодиоды. В результате срок службы синих светодиодов снижается, их яркость постепенно уменьшается, а цветовая гамма смещается в сторону красных и зелёных цветов.

«Если вы уже заполучили данную проблему, устранить ее не выйдет. Необходима полная замена экрана с выгоревшими пикселями», — подчеркнул Кузьменько.

Он добавил, что снизить вероятность выгорания экрана можно с помощью использования тёмных тем оформления. Также не рекомендуется устанавливать максимальную яркость экрана в настройках.

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