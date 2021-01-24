Санкт-Петербург, 24 января, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 2929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 127 случаев меньше, чем сутками ранее, сообщили в оперштабе 24 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

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По итогам истекших суток Петербург уступил Москве непочётное «первенство» по новым случаям заражения. Последний раз до этого менее трех тысяч новых носителей в Петербурге было 12 января по итогам предыдущих суток.

По суточной смертности от COVID-19 Северная столица в этот раз также пропустила вперед Москву. В Петербурге зафиксировали 61 смерть от этой болезни за минувшие сутки (в Москве — 74).

С учетом новых данных, в Петербурге выявлено 319 593 случая заражения коронавирусом за время пандемии. Из числа заболевших COVID-19 выздоровели 208 772 человека, в том числе 2260 выписаны за последние сутки. Ковид стал причиной смерти 9315 человек.

Напомним, аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 считают, что эпидемия коронавируса в Петербурге, «скорее всего, находится в нисходящей части второй волны», но вероятность нового подъема заболеваемости сохраняется.