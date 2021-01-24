Москва, 24 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Москве отпустили домой несовершеннолетних граждан после того, как за ними в отделения полиции прибыли их родители. Об этом сообщила сегодня, 24 января, журналистам детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ходе незаконных акций протеста в ряде городов России задержаны около 300 несовершеннолетних, из них 70 были задержаны в Москве, порядка 30 — в Санкт-Петербурге.

По словам Ярославской, никто из задержанных подростков в Москве за медицинской помощью не обращался, травм у них нет.

Напомним, что незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Алексея Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.