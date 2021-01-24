Барнаул, 24 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба, на 24 января общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1856 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние двое суток.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 517 человек, +86 за двое суток) и ОРВИ (19 953 человек, +276 за последние двое суток). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 703 человек (+387 за последние двое суток).

Тяжелобольных насчитывается 365 (минус 24 за последние двое суток) к аппаратам ИВЛ подключены 113 пациентов (минус двое пациентов за последние двое суток). Судя по официальной статистике, с начала учебного года коронавирус был выявлен у 1516 детей (+43 за двое суток). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 33 735 человек (+458 за последние двое суток).

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