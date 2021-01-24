Донецк, 24 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины восемь раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 24 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

За последние 24 часа под обстрелом украинских силовиков оказались: Горловка (поселок шахты «6/7» и поселокшахты имениГагарина), Минеральное, Старомихайловка, Коминтерново. По указанным населенным пунктам украинская армия выпустила 39 единиц боевых припасов.

Пять мин было выпущено из миномета калибра 120 мм, тринадцать гранат было выпущено из гранатометов РПГ/СПГ, двадцать гранат — из гранатомета АГС, один боеприпас был выпущен изБПЛА. Дважды велся обстрел из стрелкового оружия.

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«В результате использования ударного БПЛА со стороны ВФУ по позициям Народной милиции ДНР в районе н.п. Старомихайловка, погиб военнослужащий НМ ДНР», — добавили в представительстве Республики в СЦКК.

За прошедшие сутки не фиксировалось жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины семь раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.