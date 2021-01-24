Вашингтон, 24 января, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Скупкой баз данных, позволяющих отслеживать перемещения граждан, занималось без ордера суда Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США. Об этом 24 января сообщает издание The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Из документов, предоставленных сотрудниками РУМО по запросу сенатора-демократа от штата Орегон Рона Уайдена, следует, что в течение двух последних лет разведуправлением для отслеживания перемещений граждан использовались базы данных, купленные у неких брокеров. Такие базы данных составляются в коммерческих целях, используя информацию, которую собирают приложения для смартфонов.

По законам США, чтобы получить у телекоммуникационных компаний сведения для отслеживания перемещений граждан, властям требуется получить судебный ордер. Однако сотрудники РУМО воспользовались несовершенством законодательства, касающегося защиты личной информации. Основной задачей разведуправления минобороны США является выявление потенциальных угроз «для американских сил по всему миру». Сотрудники РУМО исходили из того, что для приобретения баз данных, связанных с решением поставленной задачи, им не требуется разрешение суда.

Уточняется, что Уайден намерен добиваться ужесточения норм законодательства в данной сфере. Сенатор считает возникшую ситуацию с приобретением личных данных граждан недопустимой.

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