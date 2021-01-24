Киев, 24 января, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Способом понизить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в помещении поделился врач-педиатр высшей категории, писатель и телеведущий Евгений Комаровский. Видеоролик с рекомендациями медика был опубликован 23 января на его официальном YouTube-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в метро

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Комаровский пояснил, что вероятность заразиться коронавирусной инфекцией возрастает в тех помещениях, где находится много людей, а хорошая вентиляция при этом отсутствует. В таких помещениях быстро возрастает концентрация углекислого газа. Для предотвращения подобной ситуации врач-педиатр рекомендовал не только чаще проветривать помещение либо устанавливать надёжные и эффективные вентиляционные системы, но и оборудовать помещение специальными датчиками для измерения концентрации CO2 в воздухе.

По мнению Комаровского, очень важно установить такие датчики во всех общественных местах — и в первую очередь в школах и в госучреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова оценила вероятность введения международного сертификата о вакцинации от COVID-19.