Москва, 24 января, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Погоду, больше соответствующую концу марта, обещают на европейской части России специалисты Гидрометцентра РФ. О погодных аномалиях рассказал журналистам 23 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Вильфанд уточнил, что на европейской части России в ближайшие дни температурный фон будет соответствовать концу марта и составит от 12 до 13 градусов выше нормы. В это же время жителей Западной Сибири и Якутии ожидает аномальный холод. В Западной Сибири ожидаются морозы на 15−18 градусов ниже климатической нормы, в Якутии температура воздуха будет на 8−10 градусов ниже нормы.

По словам Вильфанда, аномально тёплая и аномально холодная погода будет наблюдаться по разные стороны Уральского хребта, который станет границей для двух аномальных температурных областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал совет жителям России привыкнуть к аномальной погоде.