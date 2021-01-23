Анкара, 23 января, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Турция, несмотря на «происки недругов», превратилась в страну, которой под силу самой решать любые задачи. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии спуска на воду первого отечественного фрегата — «Стамбул» (F-515).

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, в десятку государств, которым под силу самим проектировать и строить военные суда, на сегодняшний день входит и Турция.

«Турция добилась значительных результатов и в сфере разработки подводных лодок, — сообщил президент. — Начиная с 2022 г. в Турции будет ежегодно спускаться на воду по подводной лодке».

Как передавало ИА REGNUM, 22 января в рейтинговом агентстве Standard & Poor's (S&P) сообщили, что экономика Турции в 2020 г. показала незначительный рост — на уровне 0,9% — несмотря на прогнозируемый ранее спад.

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