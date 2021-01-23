Москва, 23 января, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В России сегодня, 23 января, на незаконных акциях в разных регионах страны в общей сложности было задержано около 300 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН

«Сейчас ведется подсчет. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России», — сообщила она на своем сайте.

По её словам, в Москве было задержано около 70 детей, в Санкт-Петербурге — порядка 30. В основном несовершеннолетние пришли на акции из любопытства, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

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