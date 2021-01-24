Москва, 24 января, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Решение Следственного комитета и Верховного суда концептуально поддержать законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Детский майдан

«Всё правильно! И применить сразу же к тем, кто уже за решёткой. Лишняя статья не помешает. Усаживать и надолго», — пишет Олег К.

Многие пользователи выразили свою однозначную поддержку данному законопроекту. Люди уверены, что детям не место на акциях протеста и люди должны нести ответственность за их вовлечение.

«Почему после болотного шабаша этого не сделали? Ну всё с опозданием? Такая всегда вязкая тягомотина. Так и хочется сказать: «Проснитесь, вы, там, в Госдуме, вечно опаздываете, как заспанные ленивцы». Ни одного движения на опережение. Только, когда петух клюнет, а в основном живут по принципу, пока рак на горе свиснет», — поделилась мнением Viioletta B.

Некоторые комментаторы предположили, что вся история с вовлечением детей на незаконные митинги может быть провокацией. Люди уверены, что оппозиции невыгодно наличие несовершеннолетних на своих акциях.

«Вообще, вся эта возня с ТикТок и детьми похожа на провокацию. Никому это не нужно», — считает Байзет Г.

Нашлись и те, кто выступил с предложение вместо запрещения протестов дать людям возможность легально собраться и высказать своё мнение. Люди уверены, что таким образом спадёт большое напряжение в обществе.

«Неужели нельзя выдать им разрешение на окраине города? Пусть митингуют, сколько влезет. Зачем все эти разговоры — непонятно. А на счёт детей, это правильно придумано. Нельзя детьми пользоваться и родители должны это понять», — написал Анар М.

Напомним, 23 января Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгения Марченко, который предусматривает ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.