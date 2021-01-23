Москва, 23 января, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Втягивание детей в незаконные акции протеста и использование их в качестве щита говорит о готовности провокаторов пойти на всё, заявила 23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, втягивание на баррикады и прикрывание детьми — это последнее дело.

«Это значит уже всё. Это значит уже, мы имеем дело с такого качества провокацией, которая готова на всё, эти провокаторы готовы на всё», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

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