Минск, 23 января, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Более 130 участников несанкционированных акций, которые выступали против итогов президентских выборов в Белоруссии, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в стране. Об этом 23 января сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

ИА REGNUM ОМОН в Минске

По информации правозащитников, в столице Белоруссии правоохранители задержали большинство активистов, остальные — в Бресте, Гродно, Молодечно.

Ранее правозащитники сообщали о задержании в Белоруссии более 40 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени», несмотря на неопределенную ситуацию в мировой экономике и оказываемое на Минск внешнее давление.

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