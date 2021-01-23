Пекин, 23 января, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Посол Китая в Соединённых Штатах Цуй Тянькай не направлял помощникам американского лидера Джо Байдена писем с предложением обсудить возможность проведения двустороннего саммита. Об этом сообщили в посольстве КНР в США.

Gage Skidmore Джо Байден

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Пекине готовят встречу председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена для ослабления напряженности в отношениях двух государств. Для этого посол КНР якобы направил команде Байдена письмо с соответствующим предложением.

«Это неправда. Китайская сторона не писала никаких писем, упомянутых в материале, — сообщили в посольстве. — Надеемся, что СМИ, опубликовавшие этот материал, будут уважительно относиться к фактам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США продолжит курс на сдерживание России и Китая, это следует из назначений в команде избранного американского президента Джозефа Байдена.

Лавров отметил, что Москва не ожидает от Вашингтона радикальных перемен после перехода власти к Байдену, однако США, вероятно, будут иначе продвигать своё лидерство. Глава МИД полагает, что администрация США может вежливее вести себя с Россией.