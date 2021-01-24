Москва, 24 января, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Незаконные акции протеста в Москве и других крупных городах России стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Правоохранители задерживают протестующего на незаконной акции в Москве 23 января

«В стране есть власть, и она обеспечит порядок. И не дай бог, на улицы выйдут те, кому этот порядок нужен», — пишет Илья Ж.

Многие пользователи призвали жёстко пресекать все незаконные акции на территории России. Иначе, считают люди, вместо столкновения протестующих с полицией могут начаться столкновения между самими гражданами.

ИА REGNUM Несанкционированный митинг в Москве 23 января

«Выдержки и терпения людям, которые охраняют порядок, чтобы никто из них не пострадал! А разгонять как в Америке и Европе! Наказывать жёстко!», — написала Виктория В.

Некоторые комментаторы указали на то, что полиция действует излишне миролюбиво. Граждане уверены, что необходимо использовать все соответствующие спецсредства и технику для разгона нелегального скопления людей.

ИА REGNUM Правоохранители на незаконной акции в Москве 23 января

«Всё-таки везёт митингующим. Нет приказа властей разгонять водометами и пулями резиновыми, как на Западе. Жалеют ребятишек бестолковых», — считает Sergey L.

Нашлись и те, кто попытался объяснить причины того, почему молодые люди вышли на незаконный уличный протест. Граждане призвали людей образумится и не совершать горьких ошибок.

«У молодежи идёт подмена ценностей и не только у молодежи, к сожалению. Они не понимают, что такое жить плохо. Как мы живем, не самый лучший вариант, но все может быть намного хуже. А если такое случится, надеюсь, что не случится, эта глупая молодёжь будет сопли на кулак наматывать, и денег у них не будет скупать 12 айфоны и путешествовать, и бургеры жрать в фудкортах. Пора бы задуматься, что можно жить в таком дерьме, что мало не покажется. А не как сейчас», — поделилась мнением Мария К.

ИА REGNUM Правоохранители на незаконной акции в Москве 23 января

ИА REGNUM Противник беззакония на незаконной акции в Москве 23 января

Напомним, 23 января начались незаконные акции протеста в Москве и других крупных городах России.