Санкт-Петербург, 23 января, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти по факту дерзкого нападения неизвестного мужчины на сотрудника ГИБДД на Сенатской площади. Скрываясь, злоумышленник ударил и другого дорожного полицейского. Сейчас нападавшего ищут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM Будущее «жилище» преступника, напавшего на полицейского

Преступление произошло днем 23 января во время проведения несанкционированной акции и было зафиксировано многочисленными камерами журналистов.

По данным следствия, мужчина «в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт».

Убегая с места преступления, агрессор также ударил другого сотрудника, который попытался его задержать, и скрылся в толпе.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу создана следственно-оперативная группа, идут активные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.