Москва, 23 января, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на незаконных акциях.

ИА REGNUM ОМОН задерживает протестующего на незаконной акции в Москве 23 января

«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — приводятся его слова на сайте СПЧ.

Фадеев уточнил, что необходимо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях.

«Я абсолютно не вижу нарушения (в задержаниях)», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре РФ предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

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