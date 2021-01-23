Москва, 23 января, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Избиение несогласного с незаконной акцией протеста в Москве человека стало поводом для возникновения множества комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 23 января в социальной сети Facebook.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

«Что за звери! Это что, мирный митинг?» — задаётся вопросом Альбина С.

Многие пользователи пришли к мнению, что протестующие в Москве таким образом показали своё двуличие. Они уверены, что данные «активисты» не собираются бороться за справедливость и права человека.

«Значит, остальным можно выражать своё мнение, свои цели, а ему, стало быть, «не позволено» дикой толпой? Жаль, очень жаль парня!» — пишет Жанна Е.

Некоторые комментаторы указали на то, что данные протестующие даже и не собираются учитывать мнение, отличающееся от их представлений. Они считают, что протестующие вместо мирного протеста сами создали очаг насилия.

«И это люди, которые хотят, чтобы уважали их мнение, сильно отличающееся от большинства? Стоило среди них появиться кому-то с другим мнением, и сразу стаскивать и избивать», — написал Александр П.

Нашлись и те пользователи, которые разочаровались в протесте после того, когда увидели кадры с избиением толпой человека во время незаконной акции. Они уверены, что данная толпа выступает за что угодно, но точно не за демократию.

«Человеческому зверству нет придела. Вы не достойны демократии. Тот, кто не может вынести чужое мнение, тот не может требовать свободы слова», — поделилась мнение Eva P.

Напомним, 23 января в Москве был жестоко избит толпой мужчина, несогласный с участниками незаконной акции протеста.