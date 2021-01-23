Москва, 23 января, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Посольство США в Российской Федерации, дипломаты которого активно размещают сообщения в поддержку несогласованных акций протеста в городах РФ в соцсетях, демонстрирует пренебрежение дипломатическими правилами и нормами. Об этом 23 января говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, по сути, идет речь.

В МИД РФ добавили, что властям в США, где наблюдается порожденный социальной несправедливостью и неравенством глубокий раскол в обществе, стоит заняться собственными проблемами.

Кроме того, отметили во внешнеполитическом ведомстве, будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений попытки «американской дипломатии» фактически подстрекать радикальные элементы.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в сообщении посольства США в России на странице в соцсети отмечалось, что за сообщениями о «протестных акциях в 38 российских городах» следят американские дипломаты.

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