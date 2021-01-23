Москва, 23 января, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» зашёл в Чёрное море, силы Черноморского флота ведут слежение за ним. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

U.S. Navy Эскадренный миноносец ВМС США «Дональд Кук»

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января в акваторию Черного моря», — сообщили в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз «Дональд Кук» зашёл в Чёрное море 23 ноября и принял участие в совместных учениях с командованием ВВС НАТО. В маневрах также участвовали патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.

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