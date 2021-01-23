Брюссель, 23 января, 2021, 21:01 — ИА Регнум. За несогласованными акциями в России ЕС следит с беспокойством. Об этом 23 января сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на странице в соцсети Twitter.

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«Слежу за разворачивающимися событиями в России с беспокойством», — написал Боррель, добавив, что он сожалеет о «массовых задержаниях» в стране.

По его словам, «дальнейшие шаги» по отношению к России в Брюсселе будут обсуждаться 25 января.

О каких «массовых задержаниях» идет речь Боррель не уточнил.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что 23 января в столице РФ в ходе незаконных акций протеста сторонников блогера Алексея Навального пострадали 39 правоохранителей.

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