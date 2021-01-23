Москва, 23 января, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Москве у СИЗО «Матросская Тишина», где содержится блогер Навальный, задержали несколько человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Правоохранители перекрыли улицу, у прохожих проверяют документы. Участников незаконной акции оттесняют и задерживают. Недалеко от СИЗО стоят полицейские автобусы.

Неизвестный у СИЗО бросил в полицейских стеклянную бутылку, которая попала в столб, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре Российской Федерации предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

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