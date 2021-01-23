На Украине поезд столкнулся с автобусом
Львов, Украина, 23 января, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины столкнулись автобус и поезд. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции региона на странице в соцсети Facebook.
ДТП произошло сегодня, 23 января, в селе Полянка Пустомытовского района. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.
«Мужчина (48-летний львовянин) от полученных травм умер в больнице», — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего»).
Причины аварии пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, 20 января во Львовской области Украины в результате автомобильной аварии получили травмы 13 военнослужащих ВСУ.
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