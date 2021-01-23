Донецк, 23 января, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки (Донецкая Народная Республика) обстреляли из минометов представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 23 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинские миномётчики

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы со стороны Дзержинска, который находится под контролем ВСУ. Всего по селу было выпущено пять мин калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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