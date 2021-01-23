Вашингтон, 23 января, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Цитата из к/ф «Мокрые спины». Реж. Алехандро Галиндо. 1955. Мексика Мексиканские иммигранты

Так, в ходе телефонного разговора Байден предложил расширить возможности для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, а также повысить уровень обработки на границе двух стран запросов о предоставлении убежища.

«Лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в целях пресечения потоков нелегальной миграции в Мексику и Соединенные Штаты», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард написал Twitter о том, что Мексика одобряет решение Джо Байдена остановить строительство стены на границе США и этой латиноамериканской страны.

Читайте также: Мексика одобрила решение Байдена остановить строительство стены на границе