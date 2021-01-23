Разен-Антхольц, Италия, 23 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Mil.ru Биатлон

Золото завоевала сборная Франции с результатом 1 час 14 минут 25,8 секунды, использовав девять дополнительных патронов.

Вторая финишировала команда Норвегии (+0,8 секунды; девять дополнительных патронов и один штрафной круг).

Российская команда отстала от победителей на 50,8 секунды (семь дополнительных патронов и один штрафной круг). Четвертой стала Германия (+54,4 секунды, шесть доппатронов).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, биатлонист Александр Логинов (Россия) завоевал золото в индивидуальной гонке на VII этапе Кубка мира в Антхольце, преодолев дистанцию в 20 км за 48 мин. 41,8 сек.

Читайте также: Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону