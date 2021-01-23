Москва, 23 января, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Жену блогера Алексея Навального Юлию отпустили из московского отдела полиции «Сокол», сообщает РИА Новости.

Bogomolov.PL Юлия Навальная

«Да, Юлию Навальную отпустили из ОВД», — сказал источник издания, знакомый с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Навальная сегодня, 23 января, принимала на Пушкинской площади участие в несанкционированной акции. Позже она сообщила, что её задержали.

Ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок.

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