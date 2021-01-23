Тегеран, 23 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Власти Ирана могли бы сотрудничать с Соединёнными Штатами по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти, заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать (с США) в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива», — цитирует его Etemad.

Он также уточнил, что иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны покинуть этот регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана заявил, что все введённые в отношении Тегерана при 45-м президенте США Дональде Трампе ограничительные меры должны быть отменены.

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