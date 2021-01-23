Москва, 23 января, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Посольству США, дипломаты которого никак не отреагировали на акции протеста в Вашингтоне и попытки штурма Капитолия, стоит перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом 23 января говорится в сообщении МИД Российской Федерации на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщение посольства США в РФ относительно проходящих в стране незаконных акций.

«Лицемерие — инструмент американской дипломатии.. — говорится в сообщении МИД РФ. — Займитесь (власти США — прим. ИА REGNUM) собственными проблемами».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в сообщении посольства США в России отмечалось, что американские дипломаты следят за сообщениями о «протестных акциях в 38 городах» РФ.

Читайте также: Посольство США отреагировало на незаконные акции в России