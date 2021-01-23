Москва, 23 января, 2021, 18:56 — ИА Регнум. За сообщениями о «протестных акциях в 38 городах» Российской Федерации следят американские дипломаты. Об этом 23 января говорится в сообщении посольства США в России на странице в соцсети Twitter.

Jorge Elías Флаг США

«Мы (посольство США в России — прим. ИА REGNUM) следим за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве США отметили, право всех людей на свободу выражения своего мнения американская сторона поддерживает. Однако, говорится в сообщении дипмиссии, «на подавление этих прав» якобы направлены меры властей РФ. При этом дипломаты не указывают, в чём именно это заключается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что объясниться в МИД РФ по факту публикаций посольством США «маршрутов протестов» в российских городах придётся американским дипломатам.

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