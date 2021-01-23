Москва, 23 января, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В столице Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали на несанкционированной акции около 15 несовершеннолетних. Об этом сообщила 23 января уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова журналистам.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН

По ее словам, полицейские задерживали несовершеннолетних, самым маленьким из которых было девять и двенадцать лет, для передачи законным представителям.

Кузнецова добавила, что стражи порядка уже отпустили многих задержанных несовершеннолетних.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что стражами правопорядка будут пресекаться попытки провести незаконные акции протеста.

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