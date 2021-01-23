Сысерть, Свердловская область, 23 января, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Свердловской области возле станции Сысерть столкнулись грузовая машина «Тонар» и тепловоз, перевозивший нефтепродукты. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ural-66 Поезд

Авария произошла в 14:55 по местному времени. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, на котором случилось это ДТП, восстановили в 17:10. Свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку по факту инцидента.