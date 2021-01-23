Москва, 23 января, 2021, 18:04 — ИА Регнум. По фактам применения насилия в отношении силовиков в центре Москвы во время несанкционированного мероприятия проводится доследственная проверка. Об этом 23 января сообщает главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по столице.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН вытесняет протестующих

В сообщении говорится, что в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка, выявлен ряд фактов применения насилия.

Отмечается, что по результатам проверок, в рамках которых установят все факты противоправной деятельности, будут приняты процессуальные решения.

Напомним, 23 января РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что 39 правоохранителей пострадали в Москве во время незаконных акций.

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