Москва, 23 января, 2021, 17:49 — ИА Регнум. На несогласованный митинг на Пушкинской площади в Москве, где собрались сторонники блогера Алексея Навального, пришли 19 человек с коронавирусом. Об этом сообщает 23 января московский департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Сторонники Навального

«На несанкционированной акции … находятся 19 человек (заражённых коронавирусом — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что факты нарушения обязательной самоизоляции и карантина зафиксированы в отношении этих лиц.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что все провокации на несанкционированных акциях против стражей порядка будут обязательно расследованы.

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