Москва, 23 января, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Дипломатам США придётся объясниться в Министерстве иностранных дел России по факту публикаций американским посольством «маршрутов протестов» в российских городах. Об этом 23 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM Незаконная акция протеста в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

По её словам, накануне, 22 января, посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» и вбросило информацию о «походе на Кремль».

«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади», — заявила Захарова на брифинге в Москве.

Ранее в МИД России заявили, что подробное информирование посольством США о несанкционированных акциях протеста в российских городах будет рассматриваться в Москве как попытка вмешательства во внутренние дела страны.

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