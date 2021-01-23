Саратов, 23 января, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Саратове в результате падения льда с крыши жилого дома погиб 11-летний мальчик, сообщает 23 января пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Снег и лёд на крыше

По данным следствия, днём 23 января с крыши пятиэтажного дома 33А на улице Азина произошло обрушение льда.

«Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области сообщила, что на территории Саратовской области в предстоящие выходные, 23 и 24 января, прогнозируют аномально теплую погоду. Ранее выпавший обильный снег и нулевая температура воздуха способствуют сходу снежных масс и сосулек с крыш зданий.

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