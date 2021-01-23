Москва, 23 января, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга в одной из больниц в Лос-Анджелесе выразил соболезнования президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом 23 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Archive.government.ru Владимир Путин даёт интервью Ларри Кингу. 2010

«Они (Владимир Путин и Ларри Кинг — прим. ИА REGNUM) неоднократно встречались», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что интервью у главы РФ журналист брал неоднократно.

По его словам, российский лидер всегда ценил «непререкаемый журналистский авторитет» Кинга и его высочайший профессионализм.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался в одной из больниц в Лос-Анджелесе на 88-м году жизни.

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