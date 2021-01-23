Москва, 23 января, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Юлия Навальная — жена блогера Алексея Навального — задержана в столице России. Об этом на странице в соцсети Instagram написала сама Юлия, выложив соответствующее фото.

putnik Юлия Навальная

По ее словам, «свет в автозаке» очень плохой, поэтому она приносит извинения за «плохое качество» фото.

Известно, что Юлия Навальная принимала на Пушкинской площади участие в несанкционированной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Российской Федерации предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

Читайте также: МВД РФ: все случаи провокаций против полиции 23 января будут расследованы