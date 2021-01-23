Москва, 23 января, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции и гвардейцы перекрыли Манежную площадь и пропускают только на выход. Об этом сегодня, 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Полицейские

Напомним, что часть сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые устроили несанкционированную акцию на Пушкинской площади в столице, двинулась в сторону центра Москвы — на Манежную площадь и к Кремлю.

При этом протестующие активно нападают на сотрудников полиции, и те вынуждены реагировать, а также пресекать провокации.

Вход на Манежную площадь перекрыт силовиками, людей пропускают только на выход.